В Петербурге сотрудники ГИБДД помогли оперативно доставить будущую маму в роддом

Через несколько часов на свет появился новый житель Петербурга.

Благодаря грамотным действиям сотрудников полиции, вовремя передавшим медикам молодую маму, новому жителю Петербурга удалось без проблем появиться на свет. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Так 3 ноября около 23:40 на КПП "Пулковское шоссе" к сотрудникам ДПС за помощью обратился мужчина, сопровождавший в роддом супругу. Сотрудники полиции экстренно доставили роженицу в ближайший роддом на Орджоникидзе. У счастливой пары в 02:20 родился здоровый мальчик.

Через несколько часов молодой папа позвонил в дежурную часть полиции с просьбой выразить благодарность неизвестным сотрудникам ДПС, сопровождавшим роженицу в медицинское учреждение.

Этими сотрудниками оказались инспекторы отдельного батальона №1 ДПС ГИБДД капитан полиции Александр Кусачёв и старший прапорщик полиции Виталий Созин.

Видео: МВД