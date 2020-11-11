В Петербурге сотрудники ГИБДД помогли оперативно доставить будущую маму в роддом

Благодаря грамотным действиям сотрудников полиции, вовремя передавшим медикам молодую маму, новому жителю Петербурга удалось без проблем появиться на свет. Об этом сообщила пресс-служба МВД.
Так 3 ноября около 23:40 на КПП "Пулковское шоссе" к сотрудникам ДПС за помощью обратился мужчина, сопровождавший в роддом супругу. Сотрудники полиции экстренно доставили роженицу в ближайший роддом на Орджоникидзе. У счастливой пары в 02:20 родился здоровый мальчик.
Через несколько часов молодой папа позвонил в дежурную часть полиции с просьбой выразить благодарность неизвестным сотрудникам ДПС, сопровождавшим роженицу в медицинское учреждение.
Этими сотрудниками оказались инспекторы отдельного батальона №1 ДПС ГИБДД капитан полиции Александр Кусачёв и старший прапорщик полиции Виталий Созин.
Видео: МВД
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