Петербургский ОМОН вернул утенка в семью

Утенок отстал от матери и зашёл на территорию расположения отряда.

В субботу, 3 июля, сотрудники петербургского ОМОНа поймали утёнка, который отстал от матери и зашёл на территорию правоохранителей. Об рассказали в группе "ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти" в социальной сети "Вконтакте".

Сотрудники петербургского ОМОН помогли утёнку, который отстал от своей семьи и заблудился на территории расположения отряда, вернуться к маме, — написали силовики.

Судя по кадрам видео, после поимки нарушителя территориальной границы ОМОНа его отпустили к матери, утенок резво поплыл догонять своих.

Недавно мы писали, что семейство утиных попало под колеса машин на Октябрьской набережной. По словам петербурженки, утка с утятами переходили дорогу, но одного из утят всё-таки сбила машина.

Ранее Piter.tv публиковал видео, на котором выборжане помогли маме-утке с малышами добраться до залива.

Фото: Вконтакте / ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Видео: Вконтакте / ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти