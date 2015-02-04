Семейство утиных попало под колеса машин на Октябрьской набережной

По словам петербурженки, утка с утятами переходили дорогу, но одного из утят всё-таки сбила машина.

Петербурженка рассказала порталу "Мегаполис" историю про семейство утиных, которое попало под колеса машин на Октябрьской набережной недалеко от въезда на КАД.

Инцидент произошел вечером 7 июня. По словам петербурженки, утка с утятами переходили дорогу, но одного из утят всё-таки сбила машина. На месте происшествия очевидцы увидели остальных утят, которые бегали по всей проезжей части. Как отмечает девушка, они старались их поймать, а затем собрали всех утят в коробку.

Позже выяснилось, что у утки ветеранар диагностировала сотрясение мозга, но сама птица вряд ли выживет. Но доктор согласилась помочь птицам и забрала их себе, при этом имея уже утку и утят.

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Фото: pixabay.com