Выборжане помогли маме-утке с малышами добраться до залива

В Выборге Ленинградской области местные жители сопровождали утку с утятами к Финскому заливу. Очевидцы сняли на видео эту милую процессию. Видео опубликовали в группе "Интересный Выборг".
Уточку заметили на проспекте Ленина. Местные жители решили не оставлять утиное семейство на произвол судьбы и проводили их до водоема.
По словам автора поста, прохожие делали все возможное, чтобы утка с утятами случайно не оказались под колесами автомобилей.
Несколько недель назад в парке "Монрепо" заметили первых птенцов утки гоголь.
Видео: ВКонтакте / Дина Утикеева
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