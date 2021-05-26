Выборжане помогли маме-утке с малышами добраться до залива

Прохожие делали все возможное, чтобы утка с утятами случайно не оказались под колесами автомобилей.

В Выборге Ленинградской области местные жители сопровождали утку с утятами к Финскому заливу. Очевидцы сняли на видео эту милую процессию. Видео опубликовали в группе "Интересный Выборг".

Уточку заметили на проспекте Ленина. Местные жители решили не оставлять утиное семейство на произвол судьбы и проводили их до водоема.

По словам автора поста, прохожие делали все возможное, чтобы утка с утятами случайно не оказались под колесами автомобилей.

Несколько недель назад в парке "Монрепо" заметили первых птенцов утки гоголь.

Видео: ВКонтакте / Дина Утикеева