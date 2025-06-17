На Крестовском острове петербургские спасатели достали утят из люка

Мама-утка с полосатым выводком переходила дорогу, до ближайшего водоема дошли не все: двое провалились.

Петербургские спасатели достали утят из канализационного люка на Крестовском острове. Об этом сообщили в МЧС России 17 июня.

Мама-утка с полосатым выводком переходила дорогу, до ближайшего водоема дошли не все: двое провалились. Прохожие, услышав писк, вызвали огнеборцев, которые спустились в коллектор извлекли утят оттуда. А чтобы малыши не боялись, с телефона были включены "крякающие" звуки. Так и воссоединилось утиное семейство.

Ранее мы рассказывали о том, что в клумбе у "Лахта Центра" поселилось утиное семейство. За ним следят сотрудники комплекса.

Видео, фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу