В клумбе у "Лахта Центра" поселилось утиное семейство

Материнская птица решила выбрать местом гнездования клумбу, находящуюся буквально на виду у большого скопления людей.

На территории "Лахта Центра", занимающего первенство среди европейских высотных зданий, появились на свет маленькие утята, стало известно из сообщения пресс-службы небоскреба.

Материнская птица решила выбрать местом гнездования клумбу, находящуюся буквально на виду у большого скопления людей. Семейство утят подрастает под бдительным вниманием работников комплекса, готовых поделиться лакомством, — отметили в пресс-центре "Лахта Центра".

Фотографии улыбающихся малышей и невозмутимой матери-утки также разместили в Telegram-канале "Лахта Центра", продемонстрировав любовь пернатых к вниманию фотообъектива.

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Фото и видео: Telegram / Lakhta Center / Лахта Центр