В Петербурге сотрудники Росгвардии спасли девушку, упавшую в Обводный канал. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
В ночь на 9 сентября сотрудники отдела вневедомственной охраны по Центральному району получили сообщение, что в Обводный канал упала девушка. Самостоятельно петербурженка не смогла выйти из воды из-за течения и высоких каменных стен канала.
Росгвардейцы достали из служебной машины трос и бросили его девушке, благодаря чему она смогла удержаться на плаву. Девушку вытащили из воды, после чего госпитализировали. В спасательной операции участвовали старший лейтенант полиции Игорь Губарев, прапорщик полиции Игорь Гарусов и сержант полиции Андрей Учасов.
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Фото: ВКонтакте / Вневедомственная охрана по СПб и ЛО
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