  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 21:15
223
mlrnstya Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Команда прогулочного теплохода вытащила из Невы полуобнаженную купальщицу

0 0

Очевидцы предположили, что девушка находилась под наркотическим или алкогольным опьянением.

В центре Петербурга сотрудники прогулочного катера спасли девушку, прыгнувшую в Неву. Об этом сообщает портал "Мегаполис". 

По словам очевидцев, девушка прыгнула с причала "Воскресенская набережная, 20". Некоторое время петербурженка находилась в воде, но её оперативно удалось спасти. Девушка предстала перед спасателями в одном платье.

После купальщицу отвели в кают-компанию, после приехала скорая и полиция. Затем экскурсия продолжилась. 

Ранее мы писали, что капитан судна вытащил из Фонтанки тонущего человека.

Видео: Мегаполис

 

Теги: купальщица, нева, прогулочный катер
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии