Команда прогулочного теплохода вытащила из Невы полуобнаженную купальщицу

Очевидцы предположили, что девушка находилась под наркотическим или алкогольным опьянением.

В центре Петербурга сотрудники прогулочного катера спасли девушку, прыгнувшую в Неву. Об этом сообщает портал "Мегаполис".

По словам очевидцев, девушка прыгнула с причала "Воскресенская набережная, 20". Некоторое время петербурженка находилась в воде, но её оперативно удалось спасти. Девушка предстала перед спасателями в одном платье.

После купальщицу отвели в кают-компанию, после приехала скорая и полиция. Затем экскурсия продолжилась.

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Видео: Мегаполис