Капитан судна вытащил из Фонтанки тонущего человека

Мужчина находится в удовлетворительном состоянии.

В ночь на субботу, 21 августа, в Центральном районе города из Фонтанки выловили тонувшего жителя города. Об этом сообщили очевидцы в группе "Дорожный инспектор" в социальной сети "ВКонтакте".

Несчастного вызволили из беды примерно 02:20. Пловца увидел капитан катера. Он помог ему выбраться на сушу. Сейчас пострадавший находится в удовлетворительном состоянии.

Известно, что купальщик упал с набережной на судно, а затем в воду. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Балтийском море нашли тело пожилой утопленницы из Петербурга. Женщина купалась в запрещенном месте.

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