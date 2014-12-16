В Балтийском море нашли тело пожилой утопленницы из Петербурга

По предварительной информации, женщина вышла в воду в месте, не оборудованном для купания.

Трагическое происшествие случилось вечером 31 июля с 65-летней жительницей Петербурга, которая приехала отдыхать в Зеленоградск (Калининградская область). Женщина утонула, находясь в месте, не оборудованном для купания в Балтийском море. Об этом сообщила пресс-служба местного следственного управления СК.

По данному факту была организована доследственная проверка. Личность погибшей установлена, 65-летняя жительница Петербурга приехала на отдых с подругой. Видимых повреждений на теле погибшей не обнаружено, точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

По данным на начало июля 2021 года, в водоёмах Петербурга с начала пляжного сезона утонул 21 человек.

Фото: Piter.tv