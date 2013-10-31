С начала купального сезона в Петербурге утонул 21 человек

Спасти за это время удалось 6 человек, ещё 210 получили своевременную помощь спасателей.

В водоёмах Петербурга с начала пляжного сезона утонул 21 человек. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Случаи гибели людей в воде участились с приходом аномальной жары. В понедельник, 5 июля, из водоёма на Светлановском проспекте достали тело женщины. Вечером 6 июля девушка утонула в Нижнем Суздальском озере. В этот же день спустя полчаса водолазы вытащили из Верхнего Суздальского озера другого утопленника.

Спасти за это время удалось 6 человек, ещё 210 получили своевременную помощь спасателей. В МЧС в очередной раз напоминают, что не стоит купаться в неположенных местах или нетрезвом виде.

Утром 9 июля в канале Грибоедова утонул мужчина.

Фото: Piter.tv