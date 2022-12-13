В Петербурге полицейский спас горожанина, который провалился под лед

Старший лейтенант обвязал себя тросом и ползком добрался до тонувшего. Мужчин страховал неравнодушный прохожий.

Житель Петербурга провалился под лед Невы около Эрмитажа. Его спас сотрудник Госавтоинспекции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Константин Митрохин . Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Инцидент произошел в пятницу утром, 17 марта. Сотрудница Эрмитажа увидела провалившегося под лед мужчину. Она позвонила в 112. На помощь мужчине пришел сотрудник полиции, поскольку он был ближе всего к указанному адресу. Старший лейтенант обвязал себя тросом и ползком добрался до тонувшего. Мужчин страховал неравнодушный прохожий.

Пострадавшего спасли и передали медикам. Подробности уточняются.

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев поручил наградить сотрудника полиции ведомственной медалью.

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Фото: Телеграм / МВД МЕДИА