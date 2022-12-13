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В Горелово злоумышленники подожгли релейный шкаф на железнодорожных путях рядом с АЗС
Сегодня, 10:17
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В Горелово злоумышленники подожгли релейный шкаф на железнодорожных путях рядом с АЗС

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Машинист электрички, которая ехала в Ломоносов из Петербурга, увидел впереди на путях  полыхающий релейный шкаф. Он оперативно остановил состав и вызвал пожарных.

В Петербурге около АЗС злоумышленники подожгли релейный шкаф на железной дороге. Инцидент произошел в Горелово. Об этом сообщили в tg-канале Shot.

Диверсию устроили в пятницу вечером, 17 марта. Машинист электрички, которая ехала в Ломоносов из Петербурга, увидел впереди на путях  полыхающий релейный шкаф. Он оперативно остановил состав и вызвал пожарных и другие экстренные службы. Добавим, что возгорание произошло в 350 метрах от заправки.

После тушения правоохранители выяснили, что шкаф пытались вскрыть, но не смогли. Оборудование не повредилось, устройство обгорело лишь снаружи.

В результате ЧП никто не пострадал. Сейчас следователи разыскивают поджигателей.

Ранее на Piter.tv: на трассе Гатчина — Ополье автомобилист насмерть сбил пешехода.

Фото: Piter.tv

Теги: азс, горелово, железная дорога, машинист, поджог на железной дороге, полиция
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Картина дня, Новости СПб,

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