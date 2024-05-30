На протяжении полутора месяцев лжеспециалисты заставляли школьницу "деклалировать" деньги путем видеосъемки квартиры.

Полиция Костромы расследует мошенничество, совершенное в отношении школьницы. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Инцидент произошел в конце апреля 2025 года. По данным следствия, 15-летней ученице позвонил якобы сотрудник школы, который сообщил о проблемах с ее электронных дневником и просил назвать код для восстановления доступа. Позже подростку позвонила якобы сотрудница сотового оператора, которая сообщила, что переданный код позволил аферистам получить доступ к банковским приложениям девочки и ее матери.

На протяжении полутора месяцев лжеспециалисты заставляли школьницу "деклалировать" деньги путем видеосъемки квартиры, после чего переключились на банковские счета ее родных. Под их давлением она увеличила лимит по кредитной карте матери и перевала мошенникам 120 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Полиция устанавливает личности и местонахождение причастных к преступлению лиц.

Ранее мы сообщали, что в Красноярске задержан курьер мошенников, убедивших пенсионерку отдать на замену "меченые" деньги.

Видео: УМВД по Костромской области