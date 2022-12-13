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На трассе Гатчина — Ополье автомобилист насмерть сбил пешехода
Сегодня, 10:03
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На трассе Гатчина — Ополье автомобилист насмерть сбил пешехода

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50-летний водитель за последний год пять раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил ПДД.

В Гатчинской районе Ленобласти произошло смертельное ДТП. По информации Piter.tv, иномарка сбила пешехода. В результате случившегося мужчина погиб.

Инцидент произошел в пятницу, 17 марта, на трассе Гатчина — Ополье. Автомобилист, который управлял машиной Renault Logan, совершил наезд на мужчину. Пешеход переходил дорогу не по "зебре". От полученных травм пострадавший скончался на месте аварии.

Добавим, что 50-летний водитель за последний год пять раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил ПДД. Правоохранители проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv: полицейские задержали водителя, который врезался в остановку в Красном Селе.

Фото: Piter.tv

Теги: гатчина ополье, полиция, сбил пешехода, смертельное дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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