На трассе Гатчина — Ополье автомобилист насмерть сбил пешехода

50-летний водитель за последний год пять раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил ПДД.

В Гатчинской районе Ленобласти произошло смертельное ДТП. По информации Piter.tv, иномарка сбила пешехода. В результате случившегося мужчина погиб.

Инцидент произошел в пятницу, 17 марта, на трассе Гатчина — Ополье. Автомобилист, который управлял машиной Renault Logan, совершил наезд на мужчину. Пешеход переходил дорогу не по "зебре". От полученных травм пострадавший скончался на месте аварии.

Добавим, что 50-летний водитель за последний год пять раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил ПДД. Правоохранители проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.tv