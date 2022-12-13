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Правоохранители задержали водителя, который врезался в остановку в Красном Селе
Сегодня, 9:30
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Правоохранители задержали водителя, который врезался в остановку в Красном Селе

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В аварии пострадали шесть человек. Среди них есть дети.

В Красном Селе после ДТП автомобиля с микроавтобусом полицейские завели уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. 

Накануне днем, 17 марта, на перекрестке улицы Первого Мая и проспекта Ленина столкнулись Renault Kaptur и Ford Transit. От удара микроавтобус отлетел в остановку, где находились пешеходы. В аварии пострадали шесть человек. Среди них было трое детей. Всех доставили в больницу.

За рулем иномарки Ford находился 28-летний мужчина. Его задержали правоохранители. Водитель второй машины был допрошен как свидетель ДТП. Подробности случившегося устанавливаются. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv: в ДТП на Киевском шоссе погибли 2 водителя.

Фото:  ВКонтакте/ Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село

Теги: виновник дтп, врезался в остановку, задержание, красное село, полиция
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, ДТП, Новости СПб,

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dalbine anaralas
Сегодня 9:58

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