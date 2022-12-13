Правоохранители задержали водителя, который врезался в остановку в Красном Селе

В аварии пострадали шесть человек. Среди них есть дети.

В Красном Селе после ДТП автомобиля с микроавтобусом полицейские завели уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Накануне днем, 17 марта, на перекрестке улицы Первого Мая и проспекта Ленина столкнулись Renault Kaptur и Ford Transit. От удара микроавтобус отлетел в остановку, где находились пешеходы. В аварии пострадали шесть человек. Среди них было трое детей. Всех доставили в больницу.

За рулем иномарки Ford находился 28-летний мужчина. Его задержали правоохранители. Водитель второй машины был допрошен как свидетель ДТП. Подробности случившегося устанавливаются. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv: в ДТП на Киевском шоссе погибли 2 водителя.

Фото: ВКонтакте/ Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село