В Красном Селе водитель микроавтобуса въехал в толпу людей

На данный момент на месте шесть карет скорой помощи, реанимация, три машины полиции.

В Красном Селе произошло ДТП с участием пешеходов. Микроавтобус въехал в толпу людей. Момент ДТП попал на камеры видеонаблюдения, кадры имеются в распоряжении Piter.tv.

По предварительной информации, авария произошла на перекрёстке проспекта Ленина и улицы Первого Мая. Судя по кадрам, водитель микроавтобуса, уходя от столкновения с легковушкой, которая поворачивала налево, сбил толпу людей на тротуаре.

В пресс-службе МВД сообщили, что по неустановленной причине микроавтобус Ford Transit выехал на тротуар рядом с остановкой общественного транспорта.

На данный момент на месте шесть карет скорой помощи, реанимация, три автомобиля полиции. По данным Piter.tv, сейчас известно о шести пострадавших – трёх взрослых и трёх детях.

Фото: ВКонтакте/ Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село

Видео: Piter.tv