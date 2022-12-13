В ДТП на Киевском шоссе погибли 2 водителя

Микроавтобус Mercedes выехал на "встречку", где столкнулся с Lada Kalina.

На 58-м км трассы Р-23 "Псков" в Гатчинском районе Ленобласти произошла смертельная авария, в результате которой погибли водители-ровесники. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Предварительно сообщается, что микроавтобус Mercedes выехал на встречную полосу, где столкнулся с Lada Kalina. В результате столкновения погибли оба водителя: мужчинам было по 52 года.

Обстоятельства произошедшего уточняется. Проверка по факту ДТП контролируется Гатчинской городской прокуратурой.

Ранее мы сообщили о том, что Mercedes въехал в магазин автозапчастей и попал на видео.

Фото: Прокуратура Ленинградской области