Mercedes въехал в магазин автозапчастей и попал на видео

Водитель Mercedes въехал в офис "ЕвроАвто" на Поселковой улице. Момент инцидента попал на камеру видеонаблюдения, кадры имеются в распоряжении Piter.tv.
По данным МВД, в результате травмы средней степени тяжести получил 46-летний клиент СТО. На место оперативно прибыли ГИБДД. Полицейские установили, что иномаркой управлял 57-летний местный житель.
По предварительным данным, у мужчины произошел инсульт, в результате чего он потерял управление автомобилем. С места происшествия водитель был госпитализирован в больницу. По факту ДТП проводится расследование.
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Видео: Piter.tv
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