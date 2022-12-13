Mercedes въехал в магазин автозапчастей и попал на видео

Пострадал клиент СТО и водитель иномарки.

Водитель Mercedes въехал в офис "ЕвроАвто" на Поселковой улице. Момент инцидента попал на камеру видеонаблюдения, кадры имеются в распоряжении Piter.tv.

По данным МВД, в результате травмы средней степени тяжести получил 46-летний клиент СТО. На место оперативно прибыли ГИБДД. Полицейские установили, что иномаркой управлял 57-летний местный житель.

По предварительным данным, у мужчины произошел инсульт, в результате чего он потерял управление автомобилем. С места происшествия водитель был госпитализирован в больницу. По факту ДТП проводится расследование.

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Видео: Piter.tv