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Видео: в Пикалёво женщина чудом уцелела, когда около неё столкнулись две легковушки

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Авария произошла утром 13 марта на перекрестке Советской и Вокзальной улиц.

Видеокамера на перекрестке в городе Пикалёво Бокситогорского района Ленобласти записала момент ДТП, в котором женщина-пешеход удивительным образом осталась жива. Кадры имеются в распоряжении Piter.tv.

Авария произошла утром 13 марта на перекрестке Советской и Вокзальной улиц, рассказали местные жители в соцсетях. 

В ехавшую на зелёный свет "Ниву" врезалась легковушка, выехавшая на красный. От удара обе машины вынесло на тротуар, и они чуть не сбили женщину, которая собиралась переходить дорогу. В итоге автомобили разлетелись в разные стороны, и героиня видео не пострадала. Более того, она невозмутимо после этого пошла дальше.

Ранее петербуржец получил 14 суток ареста за езду в состоянии опьянения.

Видео: Piter.tv

Теги: пикалево
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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