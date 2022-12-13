Видео: в Пикалёво женщина чудом уцелела, когда около неё столкнулись две легковушки

Авария произошла утром 13 марта на перекрестке Советской и Вокзальной улиц.

Видеокамера на перекрестке в городе Пикалёво Бокситогорского района Ленобласти записала момент ДТП, в котором женщина-пешеход удивительным образом осталась жива. Кадры имеются в распоряжении Piter.tv.

Авария произошла утром 13 марта на перекрестке Советской и Вокзальной улиц, рассказали местные жители в соцсетях.

В ехавшую на зелёный свет "Ниву" врезалась легковушка, выехавшая на красный. От удара обе машины вынесло на тротуар, и они чуть не сбили женщину, которая собиралась переходить дорогу. В итоге автомобили разлетелись в разные стороны, и героиня видео не пострадала. Более того, она невозмутимо после этого пошла дальше.

Ранее петербуржец получил 14 суток ареста за езду в состоянии опьянения.

Видео: Piter.tv