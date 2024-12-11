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Восьмилетняя жительница Пикалево отравилась наркотиками
Сегодня, 9:38
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Восьмилетняя жительница Пикалево отравилась наркотиками

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Девочка почувствовала себя плохо, у нее замедлилась реакция на внешние раздражители.

В Ленобласти второклассница отравилась наркотическим веществом. Ее доставили в Бокситогорскую межрайонную больницу в тяжелом состоянии, стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

Инцидент произошел 4 марта в Пикалево. Девочка почувствовала себя плохо, у нее замедлилась реакция на внешние раздражители. Семья восьмилетней пострадавшей полная, на учете не состоит. 

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее на Piter.TV: младшеклассница с матерью отравились газом на Среднеохтинском. 

Фото: Piter.TV 

Теги: отравление, пикалево
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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