Восьмилетняя жительница Пикалево отравилась наркотиками

Девочка почувствовала себя плохо, у нее замедлилась реакция на внешние раздражители.

В Ленобласти второклассница отравилась наркотическим веществом. Ее доставили в Бокситогорскую межрайонную больницу в тяжелом состоянии, стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Инцидент произошел 4 марта в Пикалево. Девочка почувствовала себя плохо, у нее замедлилась реакция на внешние раздражители. Семья восьмилетней пострадавшей полная, на учете не состоит.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее на Piter.TV: младшеклассница с матерью отравились газом на Среднеохтинском.

Фото: Piter.TV