Младшеклассница с матерью отравились газом на Среднеохтинском

Врачи установили, что причиной отравления стала неисправность газовой колонки в квартире.

На Среднеохтинском проспекте мать с дочерью пострадали от отравления газом в собственной квартире, сообщает "МК в Питере".

Восьмилетняя девочка была экстренно госпитализирована в отделение реанимации с жалобами на сильную головную боль и головокружение. Врачи установили, что причиной отравления стала неисправность газовой колонки в квартире. Девочке поставили диагноз случайного отравления и воздействия угарным газом. На данный момент её состояние оценивается как тяжёлое.

Позднее в больницу доставили и её 30-летнюю мать, у которой диагностировано острое ингаляционное отравление. Женщину также поместили в токсикологическое отделение реанимации.

После получения сигнала специалисты газовой службы оперативно прибыли на место происшествия и перекрыли подачу газа в восемь квартир.

Ранее мы сообщили о том, что на севере Петербурга подросток отравился ромом, который купил случайный прохожий.

Фото: Piter.TV