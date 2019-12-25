На севере Петербурга подросток отравился ромом, который купил случайный прохожий

В медицинское учреждение молодого человека доставили в тяжелом состоянии с острой алкогольной интоксикацией.

В одну из больниц Петербурга поступил юноша с сильной алкогольной интоксикацией. Информацию передает АН "Оперативное прикрытие"

Выяснилось, что парню всего 16 лет, и самостоятельно приобрести спиртное он не мог. Незнакомец согласился оказать ему услугу и купил ром. Получив желаемое, подросток ушел в близлежащий двор на проспекте Непокоренных, где употребил около трети содержимого бутылки, после чего почувствовал себя плохо. Собрав остатки сил, он сумел дойти до ближайшего торгового комплекса на Коломяжском проспекте, где потерял сознание.

Очевидцы вызвали бригаду скорой помощи. В медицинское учреждение молодого человека доставили в тяжелом состоянии с острой алкогольной интоксикацией. Стало известно, что пострадавший является студентом первого курса строительного техникума.

Ранее мы сообщили о том, что подростка из Кудрово госпитализировали после тренировки по самбо.

Фото: Piter.TV