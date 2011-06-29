Подростка из Кудрово госпитализировали после тренировки по самбо

Медики диагностировали регматогенное отслоение сетчатки.

Во Всеволожском районе Ленинградской области 17-летний юноша из Кудрово был доставлен в больницу после тренировки по самбо. Сотрудники правоохранительных органов изучают обстоятельства произошедшего.

Как передает ЛенТВ24 со ссылкой на свои источники, инцидент произошел 19 февраля во время тренировочных занятий в Новгородской области. Во время спарринга подросток получил удар в голову.

25 февраля пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии. Медики диагностировали регматогенное отслоение сетчатки. Ведется проверка.

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Фото: Piter.TV