Петербурженка перепутала таблетки и случайно отравила 14-летнего сына

Cостояние подростка оценивается как средней степени тяжести, и он был госпитализирован.

Во вторник, 25 февраля, в Василеостровском районе Петербурга женщина случайно отравила своего 14-летнего сына, сообщает 78.ru.

Молодой человек почувствовал недомогание. Мать, взяв лекарство из косметички, ошибочно приняла его за обезболивающее и предложила сыну. Мальчик принял шесть таблеток и заснул. Женщина не смогла его разбудить, а затем заметила непроизвольное мочеиспускание. Сразу после этого она отвезла сына в больницу.

Медики диагностировали у подростка отравление препаратами. Его состояние оценивается как средней степени тяжести, и он был госпитализирован.

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Фото: Piter.TV