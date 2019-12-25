Жительницу Колпино покусала собственная дочь

В настоящий момент ведется проверка инцидента, устанавливаются все подробности произошедшего.

В понедельник, 24 февраля, стало известно, что накануне 37-летняя женщина обратилась в полицию Санкт-Петербурга с жалобой на свою 18-летнюю дочь, сообщили "Фонтанке" в правоохранительных органах.

По словам заявительницы, в прошлую субботу её дочь совершила нападение на неё. Пострадавшая обратилась в травмпункт, где ей диагностировали ушибы лица и укушенные раны на руках.

Женщина просит привлечь свою дочь к ответственности и подала соответствующее заявление. В настоящий момент ведется проверка инцидента, устанавливаются все подробности произошедшего.

Ранее мы сообщили о том, что Ford Focus сбил школьника на Маршала Казакова.

Фото: Piter.TV