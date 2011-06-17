Ford Focus сбил школьника на Маршала Казакова

Ребенок был доставлен в медицинское учреждение с переломом тазовых костей, ушибами и сотрясением мозга.

В Красносельском районе Санкт-Петербурга школьник оказался в больнице после попытки перехода дороги. Как сообщает ИА "Агентство журналистских расследований" (АЖУР), инцидент произошел 24 февраля.

По предварительной информации, 12-летний ученик шестого класса попал под колеса автомобиля "Форд Фокус" днем ранее, когда пытался пересечь улицу Маршала Казакова возле дома № 38 на запрещающий сигнал светофора. Водитель не смог предотвратить столкновение.

Ребенок был доставлен в медицинское учреждение с переломом тазовых костей, ушибами и сотрясением мозга. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести.

58-летнему водителю из Санкт-Петербурга выписан протокол за нарушение ПДД, приведшее к травмам средней тяжести у пострадавшего. Полицейские продолжают расследование обстоятельств ДТП.

Ранее мы сообщили о том, что лазурный и белый автобусы столкнулись у Балтийского вокзала.

Фото: Piter.TV