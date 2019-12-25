Лазурный и белый автобусы столкнулись у Балтийского вокзала

Данные сервиса "Яндекс.Карты" указывают на формирование небольшого затора в районе происшествия длиной около одного километра

В пятницу, 21 февраля, в на набережной Обводного канала вблизи Балтийского вокзала произошло столкновение двух автобусов.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, объезд организован по встречной полосе. Данные сервиса "Яндекс.Карты" указывают на формирование небольшого затора в районе происшествия длиной около одного километра, а также затруднения движения на улице Шкапина, прилегающей к месту аварии.

Представитель компании "Домтрансавто", владеющей одним из участвовавших в столкновении автобусов, заявил, что инцидент обошелся без пострадавших. По предварительной версии, виновником ДТП стал водитель второго автобуса. Представители "Пассажиравтотранса", которому принадлежит второй автобус, также прокомментировали ситуацию, отметив, что причины инцидента пока уточняются.

Ранее мы сообщили о том, что момент ДТП со сбитыми пешеходами на проспекте Большевиков попал на видео.

Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер; "Яндекс.Карты"