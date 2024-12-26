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Момент ДТП со сбитыми пешеходами на проспекте Большевиков попал на видео

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Пострадали женщина и мужчина, они находятся в больнице. 

Момент ДТП, в котором пострадали пешеходы с автобусной остановки на проспекте Большевиков в Петербурге, запечатлели камеры видеонаблюдения. Кадрами поделились в tg-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер". 

Напомним, 18 февраля 41-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris, двигаясь в сторону Октябрьской набережной, не справился с управлением. Его занесло и выбросило на остановку с людьми. Пострадали 58-летняя женщина и 63-летний мужчина, они находятся в больнице. 

Управлявшему машиной вменяют ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств), ему вынесли запрет на осуществление определенных действий.

Ранее на Piter.TV: в Кудрово скорая перевернулась из-за столкновения с двумя иномарками.

Видео: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

Теги: дтп, проспект большевиков
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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