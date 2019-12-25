Водитель погрузчика выстрелил в Chevrolet Niva в ходе конфликта в Пикалево

Полиция Бокситогорского района задержала водителя погрузчика, выстрелившего в другой автомобиль. В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).
Вечером 25 сентября правоохранителям поступило заявление от 37-летнего местного жителя о том, что на стоянке в Пикалево 21-летний парень выстрелил в его машину Chevrolet Niva из "пневматики".
Стрелка поймали в третьем микрорайоне в тот же день, он был доставлен в отдел.
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти
