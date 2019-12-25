  1. Главная
Водитель погрузчика выстрелил в Chevrolet Niva в ходе конфликта в Пикалево
Сегодня, 11:18
Стрелка поймали в третьем микрорайоне в тот же день.

Полиция Бокситогорского района задержала водителя погрузчика, выстрелившего в другой автомобиль. В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). 

Вечером 25 сентября правоохранителям поступило заявление от 37-летнего местного жителя о том, что на стоянке в Пикалево 21-летний парень выстрелил в его машину Chevrolet Niva из "пневматики".

Стрелка поймали в третьем микрорайоне в тот же день, он был доставлен в отдел. 

Ранее мы рассказывали о том, что неизвестные напали на пенсионерку и ее собаку в СНТ "Технолог" под Петербургом. 

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

