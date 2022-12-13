Для задержания лихача полиции пришлось применять оружие.

Петербуржец получил 14 суток ареста за езду в состоянии опьянения. Для задержания лихача полиции пришлось применять оружие. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Ночью 10 марта на пересечении улиц Нахимова и Беринга наряд ДПС попытался остановить автомобиль "ВАЗ-21150", водитель которого ехал с нарушением ПДД. Водитель проигнорировал требования полицейских, увеличил скорость и попытался скрыться.

Полицейские организовали преследование. На неоднократные требования об остановке нарушитель не реагировал. У дома 9 по улице Шевченко один из полицейских произвел предупредительный выстрел после чего трижды выстрелил по колесам преследуемого автомобиля. Одна из пуль пробила заднее левое колесо, и автомобиль остановился. За рулем находился 21-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался. В отношении него был составлен административный протокол по статье 12.26 (отказ от медицинского освидетельствования).

Водителя доставили в отдел полиции, где составили ещё 5 административных протоколов за нарушение ПДД и административный протокол по статье 19.3 КоАП РФ (невыполнение законного требования сотрудника полиции).

"ВАЗ-21150" поместили на специализированную стоянку, а нарушителя отправили в суд, который назначил ему наказание в виде административного ареста на 14 суток.

Ранее 19-летнего студента Горного университета на BMW задержали после 36 выстрелов по колёсам.

Видео: МВД