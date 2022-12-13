19-летнего студента Горного университета на BMW задержали после 36 выстрелов по колёсам

Экспертизы показали, что он был трезвый. Плюс ко всему, данный автомобиль был арендован у одной компании, уже через час после ДТП на место прибыл её представитель.

Студента из Горного университета задержали на КАД во Всеволожском районе после погони и 36 выстрелов. Подробности инцидента рассказал "Дорожный инспектор".

Около двух часов ночи 26 февраля на проспекте Косыгина водитель BMW не стал останавливаться по требованию инспектора ДПС и пронесся мимо на скорости 120 км/ч. На КАД на подъезде к развязке с Мурманским шоссе автомобиль удалось остановить. Выбежавший инспектор и сотрудник спецполка ГУ МВД по СПб и ЛО попытались вытащить водителя из автомобиля, но он нажал на педаль газа и, наехав на сотрудников, снова уехал. У правоохранителей повреждены ноги.

Погоня продолжилась в сторону вантового моста на скорости за 200 км/ч. На развязке с Софийской улицей водитель BMW влетел в отбойник, но после этого он только поехал в обратную сторону по КАД. Всего было произведено 36 выстрелов по колесам автомобиля, вскоре водителю пришлось остановиться. За рулём оказался 19-летний студент Горного университета. Экспертизы показали, что он был трезвый. Плюс ко всему, данный автомобиль был арендован у одной компании, уже через час после ДТП на место прибыл её представитель.

Составлены административные материалы: ст. 19.3 КоАП РФ (Неповиновение); ст. 12.27 КоАП РФ (Оставление места ДТП); ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ (Тонировка). Также составлены два рапорта по ст. 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти).

Автомобиль помещен на спецстоянку. Водитель был доставлен в отдел полиции Всеволожского района. Туда же позднее приехали и его родители.

Ранее МВД показало видео погони со стрельбой за женщиной на Toyota.

Фото и видео: ВКонтакте/ Дорожный инспектор.