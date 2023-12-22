Петербурженке грозит уголовное дело за повторную дискредитацию ВС РФ

Девушка оказалась студенткой Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), ее отчислили.

В Петербурге в отношении 18-летней девушки могут возбудить уголовное дело за повторную дискредитацию ВС РФ. Об этом 25 февраля пишет "Фонтанка".

В декабре 2022 года петербурженка оставила надпись черным маркером на инсталляции "Два сердца", которая находится на Дворцовой площади. По данным источника, было установлено, что слова оскорбляли российскую армию, из-за чего сердца увезли на реставрацию. Девушка оказалась студенткой Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), ее отчислили. Тогда же Д. пришлось заплатить штраф.

Накануне девушку задержали снова, но в этот раз – после пикета около памятника Тарасу Шевченко с плакатом, на котором она написала цитату на украинском языке. Сотрудники полиции узнали петербурженку и увидели в ее действиях состав уголовного дела.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении застройщика ЖК "ЛомоносовЪ".

Фото: Piter.TV