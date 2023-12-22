Лишившийся селезенки петербуржец получил орган в банке как вещественное доказательство

Орган был изъят в ходе выемки в патологоанатомическом бюро.

Выборгский районный суд зарегистрировал дело в отношении двух петербуржцев, обвиняемых по п. "в" ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой с причинением тяжкого вреда здоровью). Об этом сообщила руководитель Объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева в своем tg-канале 8 апреля.

Фигуранты 8 октября 2023 года в подъезде дома по улице Жени Егоровой встретились со своим знакомым. Один из обвиняемых отобрал у мужчины мобильный телефон за 10 тыс. рублей и нанес ему два удара по ребрам. После этого соучастники спустились вниз, где дождались потерпевшего, который попытался вернуть украденное. Тогда злоумышленники ударили его не менее 15 раз руками и ногами по телу. Пострадавший, в том числе, получил разрыв селезенки.

По постановлению следователя вещественным доказательством признали селезенку потерпевшего. Орган был изъят в ходе выемки в патологоанатомическом бюро. Селезенку в банке передали на ответственное хранение законному владельцу – пострадавшему.

Ранее мы рассказывали о том, что попытавшийся задушить свою девушку петербуржец проведет в колонии 9 лет.

Фото: Piter.TV