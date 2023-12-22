Попытавшийся задушить свою девушку петербуржец проведет в колонии 9 лет

Кроме того, суд взыскал в пользу потерпевшей в счет компенсации морального вреда 2 млн рублей.

Фрунзенский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении 49-летнего мужчины, который попытался задушить свою 41-летнюю сожительницу в квартире по Купчинской улице в Купчино. Ему вменяются ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов 5 апреля.

Ночью 26 августа 2023 года фигурант, находившись в состоянии алкогольного опьянения, схватил свою девушку за шею и душил ее, однако умысел на убийство потерпевшей не был доведен до конца, поскольку она выпрыгнула из окна третьего этажа. Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии, она получила многочисленные травмы: сочетанную кататравму, закрытую черпено-мозговую травму, сотрясение мозга.

Мужчина вину не признал и пояснил, что, якобы, он находился в квартире сожительницы, где они вместе распивали алкоголь. В какой-то момент обвиняемый уснул, а женщины уже рядом не было. По словам фигуранта, он отговаривал ее выпрыгивать из окна. После падения петербуржец "позвонил по телефону экстренных служб, вызвал медиков и вышел на улицу".

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет в исправительной колонии строгого режима, взыскал в пользу потерпевшей в счет компенсации морального вреда 2 млн рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что смена имени не помогла иностранцу избежать наказания за убийство петербуржца в 2000 году.

Фото: Piter.TV