Суд арестовал петербуржца, который пытался убить сожительницу в Купчино

Под стражей мужчина пробудет до 26 октября текущего года.

Фрунзенский районный суд арестовал петербуржца, пытавшегося убить сожительницу в Купчино. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов в понедельник, 28 августа.

По версии следствия, В., находясь в квартире на Купчинской улице, 26 августа около 03:35 схватил А. за шею и душил ее. Умысел на убийство потерпевшей не был доведен до конца, поскольку А. выпрыгнула из окна третьего этажа. Девушка получила множественные телесные повреждения.

27 августа В. задержали в порядке ст. 91 УПК РФ. В этот же день ему предъявили обвинение по ч. 3 ст. 30 – ч. 1 ст. 105 УК РФ. В. и его адвокат возражали и заявили, что фигурант не представляет опасности для общества.

Под стражей мужчина пробудет до 26 октября текущего года.

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Фото: Piter.TV