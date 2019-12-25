Суд Петербурга дал 12 лет строгого режима мужчине за домогательства до ребенка в присутствии других детей

Петербургский суд вынес приговор в отношении мужчины, который домогался до маленькой девочки в присутствии других детей.

Невский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении мужчины, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

По данным суда, в течение 2020 года обвиняемый совершал в отношении девочки, не достигшей 14 лет, действия сексуального характера в присутствии других детей.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет строгого режима.

Ранее сообщалось, что иностранец, который приставал к несовершеннолетней на Пулковском шоссе, заключен по стражу.

Фото: Piter.TV

