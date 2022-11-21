Иностранец, который приставал к несовершеннолетней на Пулковском шоссе, заключен по стражу

М. вину не признал.

Московский районный суд Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении иностранца, который приставал к несовершеннолетней на Пулковском шоссе. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов в субботу, 26 августа.

Напомним, что инцидент произошел 23 августа. М., находясь на детской площадке у домов 71, корпус 2, и 71, корпус 4, поцеловал не менее двух раз девочку, не достигшую 14 лет. М. вину не признал.

Суд удовлетворил ходатайство следствия. Срок меры – 23 октября 2023 года.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге мигрант на протяжении семи лет совершал сексуальное насилие в отношении несовершеннолетнего.

Фото: Piter.TV