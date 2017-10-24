В Петербурге мигрант на протяжении семи лет совершал сексуальное насилие в отношении несовершеннолетнего

На подозреваемого составили протокол об административном правонарушении по ст. 18. 8 ч. 3 КоАП РФ.

Вчера, 25 августа, в ОП УМВД России по Выборгскому району Петербурга обратился отец несовершеннолетнего 2010 года рождения и сообщил, что в отношении его ребенка в период с 2016 года по 31 июля 2023-го были совершены насильственные действия сексуального характера. Об этом стало известно Piter.TV.

В этот же день в 23:00 был задержан подозреваемый у дома 104 по Большой Озерной улице – мигрант из Таджикистана. Ф. доставили в 58-й ОП. На него составили протокол об административном правонарушении по ст. 18. 8 ч. 3 КоАП РФ. Отмечается, что Ф. прибыл в Северную столицу работать.

Семья пострадавшего полная, на учете в ОДН не состоит. Проводится проверка, выясняются детали произошедшего.

Ранее мы сообщали о том, что иностранец приставал к девочке на Пулковском шоссе.

Фото: Piter.TV