Иностранец приставал к девочке на Пулковском шоссе

Возбуждено уголовное дело.

В четверг, 24 августа, в полицию поступило сообщение от петербуржца 1990 года рождения о том, что накануне неизвестный совершил насильственные действия сексуального характера в отношении её дочери 2016 года рождения на Пулковском шоссе. Об этом стало известно Piter.TV.

Подозреваемого задержали "по горячим следам": им оказался 21-летний гражданин одной из сопредельных республик.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что старшеклассница отравилась транквилизаторами в квартире на Шателена.

Фото: Piter.TV