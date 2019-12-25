Иностранец приставал к девочке на Пулковском шоссе

В четверг, 24 августа, в полицию поступило сообщение от петербуржца 1990 года рождения о том, что накануне неизвестный совершил насильственные действия сексуального характера в отношении её дочери 2016 года рождения на Пулковском шоссе. Об этом стало известно Piter.TV.
Подозреваемого задержали "по горячим следам": им оказался 21-летний гражданин одной из сопредельных республик.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее мы сообщили о том, что старшеклассница отравилась транквилизаторами в квартире на Шателена.
Фото: Piter.TV
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