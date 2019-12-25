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Старшеклассница отравилась транквилизаторами в квартире на Шателена
Сегодня, 8:31
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Старшеклассница отравилась транквилизаторами в квартире на Шателена

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Ранее в употреблении наркотических, психотропных средств и алкоголя девушка замечена не была.

В четверг, 24 августа, из квартиры одного из домов по улице Шателена была доставлена в больницу 16-летняя школьница с острым пероральным отравлением транквилизаторами. Об этом стало известно Piter.TV.

Девушка находится в тяжёлом состоянии, помещена на отделение реанимации. Ранее в употреблении наркотических, психотропных средств и алкоголя замечена не была. Семья пострадавшей полная, на учете в ПНД и ОДН не состоит.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее мы сообщили о том, что трёхлетний мальчик опрокинул на себя чайник с кипятком в Красногвардейском районе.

Фото: Piter.TV

Теги: происшествия, санкт-петребург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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