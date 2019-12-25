Трёхлетний мальчик опрокинул на себя чайник с кипятком в Красногвардейском районе

Пострадавшего госпитализировали с термическим ожогом 23% 2 степени лица, шеи, груди, живота, плеч, предплечий, правой кисти и бедёр в тяжёлом состоянии: он помещён на отделение реанимации.

В четверг, 23 августа, в экстренные службы поступило сообщение о том, что в квартире одного из домов по проспекту Маршака трёхлетний ребёнок облился кипятком. Об этом стало известно Piter.TV/

Установлено, что мальчик, находясь на кухне по месту жительства, опрокинул на себя чайник с кипятком по недосмотру матери. Пострадавшего госпитализировали с термическим ожогом 23% 2 степени лица, шеи, груди, живота, плеч, предплечий, правой кисти и бедёр в тяжёлом состоянии: он помещён на отделение реанимации.

Семья полная, на учете в ОДН не состоит.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге полугодовалая девочка захлебнулась рвотными массами.

Фото: Piter.TV