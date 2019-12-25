В Петербурге полугодовалая девочка захлебнулась рвотными массами

Это произошло после кормления.

В Московском районе Петербурга полугодовалая девочка после кормления захлебнулась рвотными массами. Об этом стало известно Piter.tv.

Поздним вечером 23 августа в полицию поступило сообщение о трупе младенца в одном из домов в Московском районе. Приехавшими полицейскими был обнаружен труп полугодовалой девочки.

По предварительной информации, по недосмотру матери после кормления ребёнок захлебнулся рвотными массами. Труп направлен в морг для установления причины смерти.

В семье ещё двое детей, семья на учете в ПДН не состоит.

Ранее в Старой Ладоге возбудили уголовное дело по факту обнаружения тела младенца.

Фото: Piter.tv