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В Старой Ладоге возбудили уголовное дело по факту обнаружения тела младенца
Сегодня, 16:21
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Старой Ладоге возбудили уголовное дело по факту обнаружения тела младенца

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По предварительным данным, в конце июля женщина в квартире родила девочку, после чего завернула её в простыню и отнесла в подвал дома.

В Волховском районе Ленобласти женщина подозревается в убийстве новорожденной дочери. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили в СК.

Следователями возбуждено уголовное дело в отношении 29-летней женщины по ст.106 УК РФ (убийство матерью новорождённого ребёнка). По предварительным данным, в конце июля женщина в квартире родила девочку, после чего завернула её в простыню и отнесла в подвал дома.
 
По данному делу допрошены свидетели, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз.

Ранее в Пикалево задержали мать, которая оставила новорожденного сына в кустах в пакете.

Фото: Telegram/ Следком47

Теги: младенец, убийство
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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