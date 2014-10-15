В Старой Ладоге возбудили уголовное дело по факту обнаружения тела младенца

По предварительным данным, в конце июля женщина в квартире родила девочку, после чего завернула её в простыню и отнесла в подвал дома.

В Волховском районе Ленобласти женщина подозревается в убийстве новорожденной дочери. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили в СК.

Следователями возбуждено уголовное дело в отношении 29-летней женщины по ст.106 УК РФ (убийство матерью новорождённого ребёнка). По предварительным данным, в конце июля женщина в квартире родила девочку, после чего завернула её в простыню и отнесла в подвал дома.



По данному делу допрошены свидетели, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз.

Ранее в Пикалево задержали мать, которая оставила новорожденного сына в кустах в пакете.

Фото: Telegram/ Следком47