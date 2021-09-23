В Старой Ладоге в подвале нашли труп новорожденной девочки

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

В Волховском районе Ленобласти в подвале нашли труп новорождённой девочки. Подробности инцидента стали известны Piter.tv.

Вечером 20 августа в полицию обратилась женщина. Она сообщила, что в селе Старая Ладога в подвале одного из домов обнаружила труп новорожденной девочки.

Полицейскими было установлено, что в своей квартире 29-летняя Е. в период с 30 по 31 июля родила мёртвого ребёнка. Испугавшись, она отнесла его в подвал.

Труп направлен в морг для установления причины смерти. Семья не полная, на учёте в ОДН не состоит.

Ранее в Пикалево задержали мать, которая оставила новорожденного сына в кустах в пакете.

Фото: Piter.tv