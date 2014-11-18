В Пикалево задержали мать, которая оставила новорожденного сына в кустах в пакете

Подозреваемую допрашивают, в ближайшее время ей будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

В Бокситогорском районе Ленобласти задержана женщина, подозреваемая в покушении на убийство новорожденного. Об этом сообщила пресс-служба СК по Ленобласти.

По подозрению в покушении на убийство матерью новорожденного была задержана 41-летняя жительница Пикалево. По данным следствия, подозреваемая, родив ребенка в бане на участке в СНТ "Металлург", оставила новорожденного мальчика в завязанном мусорном пакете на улице. Плачущего младенца обнаружила местная жительница и вызвала полицию.

Подозреваемую допрашивают, в ближайшее время ей будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)