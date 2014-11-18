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В Пикалево задержали мать, которая оставила новорожденного сына в кустах в пакете
Сегодня, 15:53
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Пикалево задержали мать, которая оставила новорожденного сына в кустах в пакете

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Подозреваемую допрашивают, в ближайшее время ей будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

В Бокситогорском районе Ленобласти задержана женщина, подозреваемая в   покушении на убийство новорожденного. Об этом сообщила пресс-служба СК по Ленобласти.

По подозрению в покушении на убийство матерью новорожденного была задержана 41-летняя жительница Пикалево. По данным следствия, подозреваемая, родив ребенка в бане на участке в СНТ "Металлург", оставила новорожденного мальчика в завязанном мусорном пакете на улице. Плачущего младенца обнаружила местная жительница и вызвала полицию.

Подозреваемую допрашивают, в ближайшее время ей будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)

Теги: дети, младенец
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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