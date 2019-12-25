В Пикалево возбудили уголовное дело после обнаружения в мусорном пакете младенца

Разыскиваются лица, причастные к совершению преступления.

В Бокситогорском районе Ленобласти по факту обнаружения новорожденного возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба СК по Ленобласти.

Напомним, 15 августа в кустах в СНТ "Металлург-2" города Пикалево был обнаружен новорожденный мальчик, который был завернут в футболку и помещен в мусорный пакет. В настоящее время младенец находится в медицинском учреждении. Жизни и здоровью угрозы нет.

По данному факту следователями возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30 ст.106 УК РФ (покушение на убийство матерью новорожденного). Разыскиваются лица, причастные к совершению преступления.

Фото: Telegram/ Следком47 (архив)