В Пикалёво нашли мусорный пакет с завёрнутым в футболку новорождённым

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Во вторник, 15 августа, в экстренные службы поступило сообщение о том, что на участке вдоль в СНТ Металлург (город Пикалёво) найден мусорный пакет с новорождённым мальчиком. Об этом стало известно Piter.TV.

Пакет лежал в кустах вдоль дороги. Ребёнок был завернут в футболку. Его госпитализировали в удовлетворительном состоянии и поместили в родильное отделение ЦРБ города Тихвин.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что в квартире на Карбышева умер четырёхмесячный младенец.

Фото: Piter.TV