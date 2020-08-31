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В Пикалёво нашли мусорный пакет с завёрнутым в футболку новорождённым
Сегодня, 8:05
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В Пикалёво нашли мусорный пакет с завёрнутым в футболку новорождённым

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Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Во вторник, 15 августа, в экстренные службы поступило сообщение о том, что на участке вдоль в СНТ Металлург (город Пикалёво) найден мусорный пакет с новорождённым мальчиком. Об этом стало известно Piter.TV.

Пакет лежал в кустах вдоль дороги. Ребёнок был завернут в футболку. Его госпитализировали в удовлетворительном состоянии и поместили в родильное отделение ЦРБ города Тихвин.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что в квартире на Карбышева умер четырёхмесячный младенец.

Фото: Piter.TV

Теги: ленинградская область, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости Ленинградской области,

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