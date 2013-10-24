Стали известны подробности о попытке мужчины убить сожительницу в Купчино

Подозреваемый вызвал полицию самостоятельно и настаивал на том, что женщина выпала из окна не по его вине.

В ночь на субботу, 26 августа, под окнами на Купчинской улице нашли женщину, которая сообщила, что её выбросил из окна сожитель. Подробности инцидента стали известны Piter.TV.

Напомним, что 41-летнюю женщину госпитализировали в тяжёлом состоянии. Как выяснилось, ей диагностировали сочетанную кататравму, закрытую черпено-мозговую травму, сотрясение мозга, ссадину лобной области, закрытую травму желудка с повреждением внутренних органов, закрытый перелом костей таза, травматический шок 2 степени, состояние после попытки удушения, ушиб гортани и гематому шеи. При этом правоохранителей вызвал сам подозреваемый, который утверждал, что его сожительница якобы выпала из окна не по его вине.

49-летний мужчина задержан "по горячим следам". Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что женщина обвинила бывшего сожителя в приставании к их общему сыну.

Фото: Piter.TV