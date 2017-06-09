Женщина обвинила бывшего сожителя в приставании к их общему сыну

35-летний подозреваемый был задержан «по горячим следам» на указанной заявительницей базе отдыха в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.

В ночь на среду, 23 августа, в полицию обратилась женщина 1995 года рождения, с заявлением о том, что накануне её бывший сожитель, находясь на базе отдыха в Юкковском сельском поселении Всеволожского района Ленобласти совершил насильственные действия сексуального характера в отношении их общего несовершеннолетнего сына 2016 года рождения. Об этом стал известно Piter.TV.

35-летний подозреваемый был задержан "по горячим следам" на указанной базе отдыха в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. Мужчина доставлен в отделение полиции, где в отношении него составлен протокол по ст. 20.1 КоАП РФ.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что в Никольском рецидивист зарезал мужчину в ходе конфликта из-за собаки.

Фото: Piter.TV